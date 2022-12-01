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01 كانون الأول 2022 - 05:32
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فيصل كرامي: آمل ان نصل الى اعادة الانتظام بالعمل الدستوري ولكن ما نشهده اليوم هو نفس الاسلوب والاشخاص والنتيجة ونحن صوتنا مع التوافق

فيصل كرامي: آمل ان نصل الى اعادة الانتظام بالعمل الدستوري ولكن ما نشهده اليوم هو نفس الاسلوب والاشخاص والنتيجة ونحن صوتنا مع التوافق Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرامي,فيصل,
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فيصل كرامي: آمل ان نصل الى اعادة الانتظام بالعمل الدستوري ولكن ما نشهده اليوم هو نفس الاسلوب والاشخاص والنتيجة ونحن صوتنا مع التوافق
Lebanon News
 
 
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