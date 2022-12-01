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01 كانون الأول 2022 - 05:42
01/12/2022 05:42:10
فيصل كرامي: من دون التوافق سنظلّ في هذه الدوامة والورقة البيضاء هي فتح مجال للحوار مع الآخرين أما كلمة توافق فتصب في المعنى نفسه لكنها تشديد على الحوار الذي دعا له بري
فيصل كرامي: من دون التوافق سنظلّ في هذه الدوامة والورقة البيضاء هي فتح مجال للحوار مع الآخرين أما كلمة توافق فتصب في المعنى نفسه لكنها تشديد على الحوار الذي دعا له بري
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LBCI News Lebanon
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