فيصل كرامي: من دون التوافق سنظلّ في هذه الدوامة والورقة البيضاء هي فتح مجال للحوار مع الآخرين أما كلمة توافق فتصب في المعنى نفسه لكنها تشديد على الحوار الذي دعا له بري