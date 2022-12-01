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01 كانون الأول 2022 - 05:45
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بلال عبد الله: ادعو الوزراء لعقد جلسة استثنائية للبت بموازنة وزارة الصحة والمستشفيات

بلال عبد الله: ادعو الوزراء لعقد جلسة استثنائية للبت بموازنة وزارة الصحة والمستشفيات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,ادعو,الله,بلال,
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بلال عبد الله: ادعو الوزراء لعقد جلسة استثنائية للبت بموازنة وزارة الصحة والمستشفيات
Lebanon News
 
 
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