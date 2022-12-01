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01 كانون الأول 2022 - 05:45
01/12/2022 05:45:29
بلال عبد الله: ادعو الوزراء لعقد جلسة استثنائية للبت بموازنة وزارة الصحة والمستشفيات
بلال عبد الله: ادعو الوزراء لعقد جلسة استثنائية للبت بموازنة وزارة الصحة والمستشفيات
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LBCI News Lebanon
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