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01 كانون الأول 2022 - 05:52
01/12/2022 05:52:50
حبشي: مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة الباقية وغير المعطلة واقرب المقربين لرئيس المجلس هم من يعطلون وبالتالي بحرصه على البرلمان عليه ان يطلب منهم البقاء واكمال الجلسات
حبشي: مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة الباقية وغير المعطلة واقرب المقربين لرئيس المجلس هم من يعطلون وبالتالي بحرصه على البرلمان عليه ان يطلب منهم البقاء واكمال الجلسات
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LBCI News Lebanon
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