آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 05:52
Back

حبشي: مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة الباقية وغير المعطلة واقرب المقربين لرئيس المجلس هم من يعطلون وبالتالي بحرصه على البرلمان عليه ان يطلب منهم البقاء واكمال الجلسات

حبشي: مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة الباقية وغير المعطلة واقرب المقربين لرئيس المجلس هم من يعطلون وبالتالي بحرصه على البرلمان عليه ان يطلب منهم البقاء واكمال الجلسات Lebanon, news ,lbci ,أخبار المؤسسة,النواب,مجلس,حبشي,
episodes
حبشي: مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة الباقية وغير المعطلة واقرب المقربين لرئيس المجلس هم من يعطلون وبالتالي بحرصه على البرلمان عليه ان يطلب منهم البقاء واكمال الجلسات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً