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01 كانون الأول 2022 - 05:54
01/12/2022 05:54:57
مارك ضو: التأخير بانتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى افقار الشعب اللبناني ايضا وحتى بعض النواب لا يتابع الفرز وهذا يدل على شخص غير مسؤول ونحن متمسكون برامي فنج فحيدر ناصر غادر الجلسة بالرغم من انه حضر لأول مرة
مارك ضو: التأخير بانتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى افقار الشعب اللبناني ايضا وحتى بعض النواب لا يتابع الفرز وهذا يدل على شخص غير مسؤول ونحن متمسكون برامي فنج فحيدر ناصر غادر الجلسة بالرغم من انه حضر لأول مرة
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LBCI News Lebanon
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