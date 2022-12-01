مارك ضو: التأخير بانتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى افقار الشعب اللبناني ايضا وحتى بعض النواب لا يتابع الفرز وهذا يدل على شخص غير مسؤول ونحن متمسكون برامي فنج فحيدر ناصر غادر الجلسة بالرغم من انه حضر لأول مرة