آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 05:56
01/12/2022 05:56:52
اديب عبد المسيح: المهم المحافظة على الاسس الدستورية التي نحترمها من دون تعطيل للجلسات
اديب عبد المسيح: المهم المحافظة على الاسس الدستورية التي نحترمها من دون تعطيل للجلسات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحافظة,المهم,المسيح,اديب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً