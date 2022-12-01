آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 05:58
01/12/2022 05:58:14
أديب عبد المسيح للـLBCI: المهم أن يحافظ معوض على عدد الاصوات والاهم احترام الدستور لحين إحقاق التوافق مع باقي الافرقاء والذي يهم كيفية الحوار لاننا نريد رئيسا توافقيا وليس تسوويا
أديب عبد المسيح للـLBCI: المهم أن يحافظ معوض على عدد الاصوات والاهم احترام الدستور لحين إحقاق التوافق مع باقي الافرقاء والذي يهم كيفية الحوار لاننا نريد رئيسا توافقيا وليس تسوويا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المهم,للـLBCI,المسيح,أديب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً