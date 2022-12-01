آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 05:58
Back

أديب عبد المسيح للـLBCI: المهم أن يحافظ معوض على عدد الاصوات والاهم احترام الدستور لحين إحقاق التوافق مع باقي الافرقاء والذي يهم كيفية الحوار لاننا نريد رئيسا توافقيا وليس تسوويا

أديب عبد المسيح للـLBCI: المهم أن يحافظ معوض على عدد الاصوات والاهم احترام الدستور لحين إحقاق التوافق مع باقي الافرقاء والذي يهم كيفية الحوار لاننا نريد رئيسا توافقيا وليس تسوويا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المهم,للـLBCI,المسيح,أديب,
episodes
أديب عبد المسيح للـLBCI: المهم أن يحافظ معوض على عدد الاصوات والاهم احترام الدستور لحين إحقاق التوافق مع باقي الافرقاء والذي يهم كيفية الحوار لاننا نريد رئيسا توافقيا وليس تسوويا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً