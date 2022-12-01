آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 05:58
Back

مارك ضو: حيدر ناصر "حمل حاله" وغادر من أوّل جلسة بالتالي سقط شخص من التغييريين بطعن ليأتي مكانه شخص آخر يحمل "أجندة"سياسية

مارك ضو: حيدر ناصر "حمل حاله" وغادر من أوّل جلسة بالتالي سقط شخص من التغييريين بطعن ليأتي مكانه شخص آخر يحمل "أجندة"سياسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ناصر,حيدر,مارك,
episodes
مارك ضو: حيدر ناصر &quot;حمل حاله&quot; وغادر من أوّل جلسة بالتالي سقط شخص من التغييريين بطعن ليأتي مكانه شخص آخر يحمل &quot;أجندة&quot;سياسية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً