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01 كانون الأول 2022 - 05:58
01/12/2022 05:58:49
مارك ضو: حيدر ناصر "حمل حاله" وغادر من أوّل جلسة بالتالي سقط شخص من التغييريين بطعن ليأتي مكانه شخص آخر يحمل "أجندة"سياسية
مارك ضو: حيدر ناصر "حمل حاله" وغادر من أوّل جلسة بالتالي سقط شخص من التغييريين بطعن ليأتي مكانه شخص آخر يحمل "أجندة"سياسية
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