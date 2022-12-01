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01 كانون الأول 2022 - 06:02
01/12/2022 06:02:31
نبيل بدر: المبادرة المقبلة تقضي باسقاط الورقة البيضاء والاتفاق على اسم يؤمن العدد الاكبر وبالتالي بدأنا بمشاوراتنا
نبيل بدر: المبادرة المقبلة تقضي باسقاط الورقة البيضاء والاتفاق على اسم يؤمن العدد الاكبر وبالتالي بدأنا بمشاوراتنا
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LBCI News Lebanon
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