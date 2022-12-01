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01 كانون الأول 2022 - 06:02
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نبيل بدر: المبادرة المقبلة تقضي باسقاط الورقة البيضاء والاتفاق على اسم يؤمن العدد الاكبر وبالتالي بدأنا بمشاوراتنا

نبيل بدر: المبادرة المقبلة تقضي باسقاط الورقة البيضاء والاتفاق على اسم يؤمن العدد الاكبر وبالتالي بدأنا بمشاوراتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقضي,المقبلة,المبادرة,نبيل,
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نبيل بدر: المبادرة المقبلة تقضي باسقاط الورقة البيضاء والاتفاق على اسم يؤمن العدد الاكبر وبالتالي بدأنا بمشاوراتنا
Lebanon News
 
 
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