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01 كانون الأول 2022 - 06:05
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الياس بو صعب للـLBCI: هدفنا أمس كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى"

الياس بو صعب للـLBCI: هدفنا أمس كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى" Lebanon, news ,lbci ,أخبار هدفنا,للـLBCI,الياس,
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الياس بو صعب للـLBCI: هدفنا أمس كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل &quot;ضربني وبكى سبقني واشتكى&quot;
Lebanon News
 
 
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