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01 كانون الأول 2022 - 06:05
01/12/2022 06:05:53
الياس بو صعب للـLBCI: هدفنا أمس كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى"
الياس بو صعب للـLBCI: هدفنا أمس كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى"
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