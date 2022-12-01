الياس بو صعب للـLBCI: هدفنا أمس كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى"