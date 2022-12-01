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01 كانون الأول 2022 - 06:16
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ميشال معوّض: جزء من تراجع عدد الاصوات التي حصلت عليها ناتج عن قرار المجلس الدستوري فقد خسرت صوتين وجزء آخر ناتج عن غياب بعض النواب

ميشال معوّض: جزء من تراجع عدد الاصوات التي حصلت عليها ناتج عن قرار المجلس الدستوري فقد خسرت صوتين وجزء آخر ناتج عن غياب بعض النواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تراجع,معوّض,ميشال,
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ميشال معوّض: جزء من تراجع عدد الاصوات التي حصلت عليها ناتج عن قرار المجلس الدستوري فقد خسرت صوتين وجزء آخر ناتج عن غياب بعض النواب
Lebanon News
 
 
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