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01 كانون الأول 2022 - 06:16
01/12/2022 06:16:36
ميشال معوّض: جزء من تراجع عدد الاصوات التي حصلت عليها ناتج عن قرار المجلس الدستوري فقد خسرت صوتين وجزء آخر ناتج عن غياب بعض النواب
ميشال معوّض: جزء من تراجع عدد الاصوات التي حصلت عليها ناتج عن قرار المجلس الدستوري فقد خسرت صوتين وجزء آخر ناتج عن غياب بعض النواب
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LBCI News Lebanon
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