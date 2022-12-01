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01 كانون الأول 2022 - 06:19
01/12/2022 06:19:01
معوض: لن أتحمل مسؤولية ايصال رئيس رمادي لا يمكنه أن يحقق التغيير المطلوب فالمعيار الاساسي هو ما يريده المواطن اللبناني وما يفيده
معوض: لن أتحمل مسؤولية ايصال رئيس رمادي لا يمكنه أن يحقق التغيير المطلوب فالمعيار الاساسي هو ما يريده المواطن اللبناني وما يفيده
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LBCI News Lebanon
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