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01 كانون الأول 2022 - 06:19
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معوض: لن أتحمل مسؤولية ايصال رئيس رمادي لا يمكنه أن يحقق التغيير المطلوب فالمعيار الاساسي هو ما يريده المواطن اللبناني وما يفيده

معوض: لن أتحمل مسؤولية ايصال رئيس رمادي لا يمكنه أن يحقق التغيير المطلوب فالمعيار الاساسي هو ما يريده المواطن اللبناني وما يفيده Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايصال,مسؤولية,أتحمل,معوض,
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معوض: لن أتحمل مسؤولية ايصال رئيس رمادي لا يمكنه أن يحقق التغيير المطلوب فالمعيار الاساسي هو ما يريده المواطن اللبناني وما يفيده
Lebanon News
 
 
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