معوض: اذا كان هناك طرح لأي رئيس سيادي اصلاحي لديه امكانية لجمع المعارضة وتأمين النصاب انا لا اتراجع بل اخوض معركته ولكن لا ان يكون رئيسا رماديا لا يتمكن من التغيير