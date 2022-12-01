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01 كانون الأول 2022 - 06:18
01/12/2022 06:18:41
معوض: اذا كان هناك طرح لأي رئيس سيادي اصلاحي لديه امكانية لجمع المعارضة وتأمين النصاب انا لا اتراجع بل اخوض معركته ولكن لا ان يكون رئيسا رماديا لا يتمكن من التغيير
معوض: اذا كان هناك طرح لأي رئيس سيادي اصلاحي لديه امكانية لجمع المعارضة وتأمين النصاب انا لا اتراجع بل اخوض معركته ولكن لا ان يكون رئيسا رماديا لا يتمكن من التغيير
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