الوكالة الوطنية للاعلام: عناصر الانقاذ في الدفاع المدني من مركزي زحلة وعميق توجهوا للبحث عن شخص فُقد في جبل صنين بعدما ضل طريقه اثناء ممارسته هواية الـhiking