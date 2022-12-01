آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 09:58
01/12/2022 09:58:30
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سجينة بيلاروسية معارضة في المستشفى
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سجينة بيلاروسية معارضة في المستشفى
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفوري,بالإفراج,يطالب,الأوروبي,الاتحاد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً