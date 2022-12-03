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03 كانون الأول 2022 - 16:57
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الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١

الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدور,تتأهل,الأرجنتين,
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الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١
Lebanon News
 
 
 
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