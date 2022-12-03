آخر الأخبار
03 كانون الأول 2022 - 16:57
03/12/2022 16:57:12
الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١
الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدور,تتأهل,الأرجنتين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً