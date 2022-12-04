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04 كانون الأول 2022 - 08:04
04/12/2022 08:04:24
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة AB - في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03778851
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة AB - في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03778851
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LBCI News Lebanon
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