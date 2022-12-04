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04 كانون الأول 2022 - 12:49
04/12/2022 12:49:20
مبابي يسجل هدف فرنسا الثالث بنتيجة ٣-٠ في الوقت البدل الضائع من المباراة مع بولندا
مبابي يسجل هدف فرنسا الثالث بنتيجة ٣-٠ في الوقت البدل الضائع من المباراة مع بولندا
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LBCI News Lebanon
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