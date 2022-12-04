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04 كانون الأول 2022 - 12:49
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مبابي يسجل هدف فرنسا الثالث بنتيجة ٣-٠ في الوقت البدل الضائع من المباراة مع بولندا

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مبابي يسجل هدف فرنسا الثالث بنتيجة ٣-٠ في الوقت البدل الضائع من المباراة مع بولندا
Lebanon News
 
 
 
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