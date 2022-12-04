مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": خطوة الدمج جيدة جدا وننتظر الدمج الفعلي في المدارس عبر التهيئة الصحيحة للاساتذة وهناك انواع اعاقة لا يمكن ان تدخل الى المدارس الرسمية الدامجة