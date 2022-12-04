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04 كانون الأول 2022 - 15:04
04/12/2022 15:04:48
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": خطوة الدمج جيدة جدا وننتظر الدمج الفعلي في المدارس عبر التهيئة الصحيحة للاساتذة وهناك انواع اعاقة لا يمكن ان تدخل الى المدارس الرسمية الدامجة
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": خطوة الدمج جيدة جدا وننتظر الدمج الفعلي في المدارس عبر التهيئة الصحيحة للاساتذة وهناك انواع اعاقة لا يمكن ان تدخل الى المدارس الرسمية الدامجة
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LBCI News Lebanon
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