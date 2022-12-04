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04 كانون الأول 2022 - 15:43
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رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس لـ "الاحد مع ماريو": المسؤولون لا يعتبرون حقوق الاشخاص المعوقين كجزء من مسؤولياتهم بل اضافة

رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس لـ "الاحد مع ماريو": المسؤولون لا يعتبرون حقوق الاشخاص المعوقين كجزء من مسؤولياتهم بل اضافة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعوقين,للأشخاص,اللبناني,الإتحاد,رئيسة,
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رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: المسؤولون لا يعتبرون حقوق الاشخاص المعوقين كجزء من مسؤولياتهم بل اضافة
Lebanon News
 
 
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