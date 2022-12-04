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04 كانون الأول 2022 - 15:43
04/12/2022 15:43:31
رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس لـ "الاحد مع ماريو": المسؤولون لا يعتبرون حقوق الاشخاص المعوقين كجزء من مسؤولياتهم بل اضافة
رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس لـ "الاحد مع ماريو": المسؤولون لا يعتبرون حقوق الاشخاص المعوقين كجزء من مسؤولياتهم بل اضافة
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