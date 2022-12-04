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04 كانون الأول 2022 - 15:46
04/12/2022 15:46:24
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": كل المؤسسات التي تمولها وزارة الشؤون تفترض شرطا للتمويل ان يكون الطفل من ذوي الاعاقة مقيم في المؤسسة وبالتالي يتم فصله عن اسرته وهذا خطأ
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": كل المؤسسات التي تمولها وزارة الشؤون تفترض شرطا للتمويل ان يكون الطفل من ذوي الاعاقة مقيم في المؤسسة وبالتالي يتم فصله عن اسرته وهذا خطأ
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LBCI News Lebanon
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