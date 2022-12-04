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04 كانون الأول 2022 - 15:46
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مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": كل المؤسسات التي تمولها وزارة الشؤون تفترض شرطا للتمويل ان يكون الطفل من ذوي الاعاقة مقيم في المؤسسة وبالتالي يتم فصله عن اسرته وهذا خطأ

مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": كل المؤسسات التي تمولها وزارة الشؤون تفترض شرطا للتمويل ان يكون الطفل من ذوي الاعاقة مقيم في المؤسسة وبالتالي يتم فصله عن اسرته وهذا خطأ Lebanon, news ,lbci ,أخبار عامر,للمكفوفين,الشبيبة,جمعية,مدير,
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مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: كل المؤسسات التي تمولها وزارة الشؤون تفترض شرطا للتمويل ان يكون الطفل من ذوي الاعاقة مقيم في المؤسسة وبالتالي يتم فصله عن اسرته وهذا خطأ
Lebanon News
 
 
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