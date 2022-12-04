مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": قبل العام 2019 كانت وزارة الشؤون تدفع عن كل ولد تبعا لاعاقته بين 4000 و6000 دولار في السنة لمؤسسة الرعاية فيما الدراسات تؤكد ان الدمج اقلّ كلفة على الدولة