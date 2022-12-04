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04 كانون الأول 2022 - 15:50
04/12/2022 15:50:08
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": قبل العام 2019 كانت وزارة الشؤون تدفع عن كل ولد تبعا لاعاقته بين 4000 و6000 دولار في السنة لمؤسسة الرعاية فيما الدراسات تؤكد ان الدمج اقلّ كلفة على الدولة
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": قبل العام 2019 كانت وزارة الشؤون تدفع عن كل ولد تبعا لاعاقته بين 4000 و6000 دولار في السنة لمؤسسة الرعاية فيما الدراسات تؤكد ان الدمج اقلّ كلفة على الدولة
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LBCI News Lebanon
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