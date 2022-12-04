آخر الأخبار
04 كانون الأول 2022 - 15:50
Back

مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": قبل العام 2019 كانت وزارة الشؤون تدفع عن كل ولد تبعا لاعاقته بين 4000 و6000 دولار في السنة لمؤسسة الرعاية فيما الدراسات تؤكد ان الدمج اقلّ كلفة على الدولة

مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ "الاحد مع ماريو": قبل العام 2019 كانت وزارة الشؤون تدفع عن كل ولد تبعا لاعاقته بين 4000 و6000 دولار في السنة لمؤسسة الرعاية فيما الدراسات تؤكد ان الدمج اقلّ كلفة على الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عامر,للمكفوفين,الشبيبة,جمعية,مدير,
episodes
مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: قبل العام 2019 كانت وزارة الشؤون تدفع عن كل ولد تبعا لاعاقته بين 4000 و6000 دولار في السنة لمؤسسة الرعاية فيما الدراسات تؤكد ان الدمج اقلّ كلفة على الدولة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً