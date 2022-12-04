رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس لـ "الاحد مع ماريو": لا يمكنني التنقل بمفردي او ان ادخل احد المقاهي لاحصل على القهوة اي ان البديهيات مفقودة للعيش الكريم بالرغم من وجود التكنولوجيا وهذا حق لكن في لبنان غائب