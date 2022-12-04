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04 كانون الأول 2022 - 16:13
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رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم لـ "الاحد مع ماريو": هناك 4500 مريض غسيل كلى في لبنان ولا يمكن ايقاف غسيل الكلى اكثر من 3 ايام عن المريض والا هو معرض للموت

رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم لـ "الاحد مع ماريو": هناك 4500 مريض غسيل كلى في لبنان ولا يمكن ايقاف غسيل الكلى اكثر من 3 ايام عن المريض والا هو معرض للموت Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكلى,لأمراض,اللبنانية,الجمعية,رئيس,
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رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: هناك 4500 مريض غسيل كلى في لبنان ولا يمكن ايقاف غسيل الكلى اكثر من 3 ايام عن المريض والا هو معرض للموت
Lebanon News
 
 
 
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