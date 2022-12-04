رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم لـ "الاحد مع ماريو": هناك 4500 مريض غسيل كلى في لبنان ولا يمكن ايقاف غسيل الكلى اكثر من 3 ايام عن المريض والا هو معرض للموت