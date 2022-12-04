نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان