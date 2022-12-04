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04 كانون الأول 2022 - 16:19
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نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان

نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان Lebanon, news ,lbci ,أخبار هارون,سليمان,الخاصة,المستشفيات,نقيب,
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نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان
Lebanon News
 
 
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