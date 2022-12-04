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04 كانون الأول 2022 - 16:19
04/12/2022 16:19:15
نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان
نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان
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LBCI News Lebanon
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