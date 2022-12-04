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04 كانون الأول 2022 - 16:19
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نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": يضعوننا امام المرضى بواقع مرير و90% من مرضى غسيل الكلى لا يمكنهم ان يتحلموا الجلسات على نفقتهم الخاصة

نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": يضعوننا امام المرضى بواقع مرير و90% من مرضى غسيل الكلى لا يمكنهم ان يتحلموا الجلسات على نفقتهم الخاصة Lebanon, news ,lbci ,أخبار هارون,سليمان,الخاصة,المستشفيات,نقيب,
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نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: يضعوننا امام المرضى بواقع مرير و90% من مرضى غسيل الكلى لا يمكنهم ان يتحلموا الجلسات على نفقتهم الخاصة
Lebanon News
 
 
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