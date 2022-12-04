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04 كانون الأول 2022 - 16:26
04/12/2022 16:26:45
وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": الاعتمادات التي لم تحجز تسقط ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتمّ عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا
وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": الاعتمادات التي لم تحجز تسقط ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتمّ عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا
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LBCI News Lebanon
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