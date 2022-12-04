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04 كانون الأول 2022 - 16:26
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وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": الاعتمادات التي لم تحجز تسقط ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتمّ عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا

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وزير الصحة فراس الابيض لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: الاعتمادات التي لم تحجز تسقط ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتمّ عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا
Lebanon News
 
 
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