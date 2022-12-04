وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": الشركات الاجنبية التي ارسلت الى لبنان ادوية لعلاج السرطان تقول لنا ان لم تدفعوا لا يمكننا الاستمرار بارسال الادوية لكم بالمجان