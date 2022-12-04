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04 كانون الأول 2022 - 16:30
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وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": الشركات الاجنبية التي ارسلت الى لبنان ادوية لعلاج السرطان تقول لنا ان لم تدفعوا لا يمكننا الاستمرار بارسال الادوية لكم بالمجان

وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": الشركات الاجنبية التي ارسلت الى لبنان ادوية لعلاج السرطان تقول لنا ان لم تدفعوا لا يمكننا الاستمرار بارسال الادوية لكم بالمجان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الابيض,فراس,الصحة,وزير,
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وزير الصحة فراس الابيض لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: الشركات الاجنبية التي ارسلت الى لبنان ادوية لعلاج السرطان تقول لنا ان لم تدفعوا لا يمكننا الاستمرار بارسال الادوية لكم بالمجان
Lebanon News
 
 
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