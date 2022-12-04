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04 كانون الأول 2022 - 16:33
04/12/2022 16:33:05
وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية
وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية
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LBCI News Lebanon
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