وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية