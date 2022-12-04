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04 كانون الأول 2022 - 16:33
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وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية

وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الابيض,فراس,الصحة,وزير,
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وزير الصحة فراس الابيض لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية
Lebanon News
 
 
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