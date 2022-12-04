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04 كانون الأول 2022 - 16:44
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الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ "الاحد مع ماريو": اعتقد ان جلسة الغد قائمة وهناك وزراء لم يكونوا على علم بالبيان المشترك الصادر ولننتظر حتّى الغد

الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ "الاحد مع ماريو": اعتقد ان جلسة الغد قائمة وهناك وزراء لم يكونوا على علم بالبيان المشترك الصادر ولننتظر حتّى الغد Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقولا,ميقاتي,ومستشار,السابق,الوزير,
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الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: اعتقد ان جلسة الغد قائمة وهناك وزراء لم يكونوا على علم بالبيان المشترك الصادر ولننتظر حتّى الغد
Lebanon News
 
 
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