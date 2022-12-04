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04 كانون الأول 2022 - 16:46
04/12/2022 16:46:11
الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ "الاحد مع ماريو": الحكومة المستقيلة تمارس في المعنى الضيق تصريف الاعمال وميقاتي قال انه عند الضرورة ووفق المقتضيات يجب عقد جلسة
الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ "الاحد مع ماريو": الحكومة المستقيلة تمارس في المعنى الضيق تصريف الاعمال وميقاتي قال انه عند الضرورة ووفق المقتضيات يجب عقد جلسة
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LBCI News Lebanon
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