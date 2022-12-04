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04 كانون الأول 2022 - 16:47
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الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ "الاحد مع ماريو": المرسوم الاستثنائي ساقط من دون وجود رئيس جمهورية

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الوزير السابق ومستشار ميقاتي نقولا نحاس لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: المرسوم الاستثنائي ساقط من دون وجود رئيس جمهورية
Lebanon News
 
 
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