رازي الحاج لـ "الاحد مع ماريو": البند المتعلق بالشطور الضريبية مثلا اتخذ بملاحظاتنا في الجلسة واذ لم نر التغيير هذا حينما نشرت الموازنة في الصحيفة الرسمية