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04 كانون الأول 2022 - 17:06
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رازي الحاج لـ "الاحد مع ماريو": الموظفون في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟

رازي الحاج لـ "الاحد مع ماريو": الموظفون في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,الحاج,رازي,
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رازي الحاج لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: الموظفون في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟
Lebanon News
 
 
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