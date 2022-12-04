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04 كانون الأول 2022 - 17:06
04/12/2022 17:06:45
رازي الحاج لـ "الاحد مع ماريو": الموظفون في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟
رازي الحاج لـ "الاحد مع ماريو": الموظفون في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟
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