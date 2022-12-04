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04 كانون الأول 2022 - 17:07
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محمد شمس الدين لـ "الأحد مع ماريو": كل السلع سترتفع بمجرد تطبيق الدولار الجمركي فمثلا الدواء غير الخاضع للدولار الجمركي سيتمّ نقله عبر سيارة ارتفعت كلفة صيانتها وهذه ستؤثر على سعر الدواء وهذا ينطبق على كل شيء

محمد شمس الدين لـ "الأحد مع ماريو": كل السلع سترتفع بمجرد تطبيق الدولار الجمركي فمثلا الدواء غير الخاضع للدولار الجمركي سيتمّ نقله عبر سيارة ارتفعت كلفة صيانتها وهذه ستؤثر على سعر الدواء وهذا ينطبق على كل شيء Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الدين,محمد,
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محمد شمس الدين لـ &quot;الأحد مع ماريو&quot;: كل السلع سترتفع بمجرد تطبيق الدولار الجمركي فمثلا الدواء غير الخاضع للدولار الجمركي سيتمّ نقله عبر سيارة ارتفعت كلفة صيانتها وهذه ستؤثر على سعر الدواء وهذا ينطبق على كل شيء
Lebanon News
 
 
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