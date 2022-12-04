محمد شمس الدين لـ "الأحد مع ماريو": كل السلع سترتفع بمجرد تطبيق الدولار الجمركي فمثلا الدواء غير الخاضع للدولار الجمركي سيتمّ نقله عبر سيارة ارتفعت كلفة صيانتها وهذه ستؤثر على سعر الدواء وهذا ينطبق على كل شيء