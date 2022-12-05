درغام للـLBCI: الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه