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05 كانون الأول 2022 - 04:13
05/12/2022 04:13:32
درغام للـLBCI: الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه
درغام للـLBCI: الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه
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