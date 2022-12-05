درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه

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05 كانون الأول 2022 - 04:37
05/12/2022 04:37:24
درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه
درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه
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