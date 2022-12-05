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05 كانون الأول 2022 - 04:37
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درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه

درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,ترشُّح,للـLBCI,درغام,
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درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه
Lebanon News
 
 
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