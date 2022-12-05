درغام للـLBCI: ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه