حبشي للـLBCI: القوات أعلنت بانها لا تتبّع التعطيل كوسيلة استراتيجيّة قد يكون هناك غياب عن جلسة ولكن من غير الطبيعيّ اعتماد التعطيل على مدى أشهر كوسيلة لمنع انتخاب الرئيس