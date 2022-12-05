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05 كانون الأول 2022 - 05:33
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حبشي للـLBCI: القوات أعلنت بانها لا تتبّع التعطيل كوسيلة استراتيجيّة قد يكون هناك غياب عن جلسة ولكن من غير الطبيعيّ اعتماد التعطيل على مدى أشهر كوسيلة لمنع انتخاب الرئيس

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حبشي للـLBCI: القوات أعلنت بانها لا تتبّع التعطيل كوسيلة استراتيجيّة قد يكون هناك غياب عن جلسة ولكن من غير الطبيعيّ اعتماد التعطيل على مدى أشهر كوسيلة لمنع انتخاب الرئيس
Lebanon News
 
 
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