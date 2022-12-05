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05 كانون الأول 2022 - 05:41
05/12/2022 05:41:04
ميقاتي: اذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا
ميقاتي: اذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا
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LBCI News Lebanon
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