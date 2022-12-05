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05 كانون الأول 2022 - 05:41
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ميقاتي: اذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا

ميقاتي: اذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتلطى,البعض,ميقاتي,
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ميقاتي: اذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا
Lebanon News
 
 
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