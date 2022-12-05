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05 كانون الأول 2022 - 07:03
05/12/2022 07:03:29
حجار: طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء ولكنه اصرّ على إكمال الجلسة وكنت أتمنى الا نكملها
حجار: طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء ولكنه اصرّ على إكمال الجلسة وكنت أتمنى الا نكملها
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LBCI News Lebanon
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