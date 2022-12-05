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05 كانون الأول 2022 - 07:09
05/12/2022 07:09:46
بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة
بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة
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LBCI News Lebanon
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