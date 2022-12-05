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05 كانون الأول 2022 - 07:09
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بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة

بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة Lebanon, news ,lbci ,أخبار معنية,الدستور,بحكم,الحكومة,بيرم,
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بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة
Lebanon News
 
 
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