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05 كانون الأول 2022 - 07:13
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حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة وبند التعرفة الجمركية الجديدة

حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة وبند التعرفة الجمركية الجديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتصل,نتصل,حمية,
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حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة وبند التعرفة الجمركية الجديدة
Lebanon News
 
 
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