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05 كانون الأول 2022 - 07:13
05/12/2022 07:13:41
حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة وبند التعرفة الجمركية الجديدة
حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة وبند التعرفة الجمركية الجديدة
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LBCI News Lebanon
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