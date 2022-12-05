آخر الأخبار
05 كانون الأول 2022 - 07:12
Back

حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وما أتى بنا الى الجلسة هو وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات

حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وما أتى بنا الى الجلسة هو وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتصل,نتصل,حمية,
episodes
حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وما أتى بنا الى الجلسة هو وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً