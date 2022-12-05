حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وما أتى بنا الى الجلسة هو وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات