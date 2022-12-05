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05 كانون الأول 2022 - 07:12
05/12/2022 07:12:25
حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وما أتى بنا الى الجلسة هو وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات
حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وما أتى بنا الى الجلسة هو وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات
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LBCI News Lebanon
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