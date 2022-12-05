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05 كانون الأول 2022 - 07:30
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ميقاتي: اختصرت جدول الاعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية واتمنى ان يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى

ميقاتي: اختصرت جدول الاعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية واتمنى ان يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى Lebanon, news ,lbci ,أخبار لأنه,الاعمال,جدول,اختصرت,ميقاتي,
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ميقاتي: اختصرت جدول الاعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية واتمنى ان يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى
Lebanon News
 
 
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