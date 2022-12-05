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05 كانون الأول 2022 - 07:30
05/12/2022 07:30:40
ميقاتي: اختصرت جدول الاعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية واتمنى ان يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى
ميقاتي: اختصرت جدول الاعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية واتمنى ان يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى
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