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05 كانون الأول 2022 - 08:38
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واشنطن وحلفاؤها "يرحبون" بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان

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واشنطن وحلفاؤها &quot;يرحبون&quot; بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
Lebanon News
 
 
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