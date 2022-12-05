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05 كانون الأول 2022 - 08:38
05/12/2022 08:38:07
واشنطن وحلفاؤها "يرحبون" بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
واشنطن وحلفاؤها "يرحبون" بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
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LBCI News Lebanon
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