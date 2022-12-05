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05 كانون الأول 2022 - 08:56
05/12/2022 08:56:55
بيان كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها في عين التينة: نجدد دعواتنا للزملاء في الكتل النيابية كافة الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة تفضي الى الخزوج من مأزق الفراغ
بيان كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها في عين التينة: نجدد دعواتنا للزملاء في الكتل النيابية كافة الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة تفضي الى الخزوج من مأزق الفراغ
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LBCI News Lebanon
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