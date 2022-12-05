بيان كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها في عين التينة: نجدد دعواتنا للزملاء في الكتل النيابية كافة الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة تفضي الى الخزوج من مأزق الفراغ