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05 كانون الأول 2022 - 09:54
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الحلبي: قد يكون هناك جلسة تشاورية اخرى بين الوزراء الاسبوع المقبل قبل عقد اي جلسة اخرى لمجلس الوزراء وهناك تأكيد على مبدأ ان ما يحكم عمل المؤسسات والمجلس الوزاري هو الدستور وآلية العمل نص عليها الدستور ونطبق هذا الامر وسيتم التشاور مع المعارض

الحلبي: قد يكون هناك جلسة تشاورية اخرى بين الوزراء الاسبوع المقبل قبل عقد اي جلسة اخرى لمجلس الوزراء وهناك تأكيد على مبدأ ان ما يحكم عمل المؤسسات والمجلس الوزاري هو الدستور وآلية العمل نص عليها الدستور ونطبق هذا الامر وسيتم التشاور مع المعارض Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة,هناك,يكون,الحلبي,
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الحلبي: قد يكون هناك جلسة تشاورية اخرى بين الوزراء الاسبوع المقبل قبل عقد اي جلسة اخرى لمجلس الوزراء وهناك تأكيد على مبدأ ان ما يحكم عمل المؤسسات والمجلس الوزاري هو الدستور وآلية العمل نص عليها الدستور ونطبق هذا الامر وسيتم التشاور مع المعارض
Lebanon News
 
 
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