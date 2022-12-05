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05 كانون الأول 2022 - 10:19
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الوزير وليد نصار بعد انتهاء اللقاء التشاوري في السراي: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها

الوزير وليد نصار بعد انتهاء اللقاء التشاوري في السراي: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتهاء,نصار,وليد,الوزير,
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الوزير وليد نصار بعد انتهاء اللقاء التشاوري في السراي: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها
Lebanon News
 
 
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