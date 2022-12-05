سالم زهران للـLBCI: اجتماع حصل بين باسيل والوزراء الذين قاطعوا جلسة اليوم وتمّ الاتفاق على نقطتين وهما الاستمرار بمقاطعة كل جلسات حكومة تصريف الأعمال المقبلة والذهاب الى شورى الدولة لتقديم مراجعة للطعن في قررات الحكومة اليوم