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05 كانون الأول 2022 - 13:59
05/12/2022 13:59:43
سالم زهران للـLBCI: اجتماع حصل بين باسيل والوزراء الذين قاطعوا جلسة اليوم وتمّ الاتفاق على نقطتين وهما الاستمرار بمقاطعة كل جلسات حكومة تصريف الأعمال المقبلة والذهاب الى شورى الدولة لتقديم مراجعة للطعن في قررات الحكومة اليوم
سالم زهران للـLBCI: اجتماع حصل بين باسيل والوزراء الذين قاطعوا جلسة اليوم وتمّ الاتفاق على نقطتين وهما الاستمرار بمقاطعة كل جلسات حكومة تصريف الأعمال المقبلة والذهاب الى شورى الدولة لتقديم مراجعة للطعن في قررات الحكومة اليوم
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