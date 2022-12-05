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05 كانون الأول 2022 - 16:35
05/12/2022 16:35:11
لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لـ#عشرين_30: الأزمة الحاصلة سلّطت الضوء على أهميّة الدولة والطلب على الخدمات العامة إزداد والتراجع نتائجه كارثية على المدى الطويل
لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لـ#عشرين_30: الأزمة الحاصلة سلّطت الضوء على أهميّة الدولة والطلب على الخدمات العامة إزداد والتراجع نتائجه كارثية على المدى الطويل
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LBCI News Lebanon
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